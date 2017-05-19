Работа ФССП с коллекторами привела европейских судебных приставов в восторг

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Санкт-Петербург, 19 мая. Российская система судебных приставов, а точнее, то, как государство в лице ФССП контролирует и регулирует деятельность официальных коллекторских агентств, приятно шокировало гостью ПМЮФ из Франции — президента Международного союза судебных исполнителей Франсуазу Андрийе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На Петербургском международном юридическом форуме европейские судебные приставы узнали, что коллекторы — это не только те, кто портит имущество граждан, звонит по ночам с требованием вернуть долг или угрожает жизни.

«Во-первых, хочу сказать, что мне очень приятно, что мы здесь собрались, в Петербурге, в рамках международного юридического форума. Я, честно говоря, очень удивлена, приятно удивлена тем, как в России действуют коллекторские агентства», — призналась Андрийе.

Она пообещала передать 30-минутную речь директора ФССП России Дмитрия Аристова своим европейским коллегам.

«В ней много интересного, и этот опыт будет глупо не использовать. Если все в рамках закона, то это эффективный инструмент взыскания. В Европе с этим не так просто. Люди, имеющие долги, могут перебраться в другую страну, и исполнить по ним производство крайне тяжело», — рассказала Андрийе.

Аристов, в свою очередь, отметил, что речь идет только о тех агентствах, которые действуют официально в рамках закона.

«Если говорить о «серых» коллекторах, которые угрожают людям, портят их имущество, ночью постоянно звонят по телефону, то против таких мы сами возбуждаем, в том числе и уголовные, дела, — отметил Аристов. — И для моих европейских коллег такой подход со стороны государства был удивителен. Ведь по российским законам коллекторы могут действовать еще до вынесения судебного решения. И очень часто дело до суда вообще не доходит, потому что должник рассчитывается. Тем самым мы серьезно разгружаем судебную систему».

Аристов отметил, что и у европейских приставов есть «много чего интересного»