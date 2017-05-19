Сирия, Крым и мощь российской армии: россияне назвали главные заслуги Путина

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Москва, 19 мая. Главной заслугой президента России Владимира Путина за последний год россияне считают твердую политическую позицию и действия на международной арене. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

9% респондентов считают действия российского лидера на международной арене и твердую позицию главной заслугой за последний год. 5% участников опроса поставили на первое место политику Путина в социальной сфере.

Также к ключевым заслугам президента опрошенные россияне отнесли военную операцию в Сирии, воссоединение РФ с Крымом, политику по отношению к Украине, помощь другим государствам, повышение обороноспособности России и конкретные выступления. При этом россияне более критично отнеслись к вопросам уровня жизни людей в стране, экономического развития и внутренней политики.

Большинство респондентов (63%) утверждают, что деятельность главы РФ соответствует их ожиданиям, сложившимся в 2012 году. Кроме того, 52% опрошенных уверены, что президент принимает решения в первую очередь исходя из интересов россиян.

Добавим, ранее специалисты Фонда общественного мнения опросили подростков на тему отношения к политике России. 60% опрошенных россиян в возрасте от 15 до 17 лет считают, что страна движется в правильном направлении.