Стало известно, сколько россиян ожидают участия Путина в выборах в 2018 году

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Москва, 19 мая. Подавляющее большинство граждан России рассчитывают, что Владимир Путин примет участие в следующих выборах президента страны, которые состоятся в 2018 году. Об этом говорят 80% из числа опрошенных россиян.

Почти половина респондентов огорчится, если действующий глава государства не станет выдвигать свою кандидатуру. Лишь 14% будут рады такому решению. Таковы данные социологического исследования, проведенного специалистами фонда «Общественное мнение», которые публикует сегодня «Интерфакс».

63% россиян довольны деятельность Путина на должности президента и говорят, что он полностью оправдывает их ожидания.