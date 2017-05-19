Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Дамаск назвал удар коалиции по сирийской армии «правительственным терроризмом»

Дамаск назвал удар коалиции по сирийской армии «правительственным терроризмом»

13:51  19 Мая 2017
211

Дамаск назвал удар коалиции по сирийской армии "правительственным терроризмом"

Женева, 19 мая. Глава делегации правительства Сирии на переговорах в Женеве Башар Джаафари резко осудил действия американских военных в САР.

Башар Джаафари назвал политику Вашингтона, проводимую на территории Сирийской Арабской Республики, «правительственным терроризмом» и счел недопустимым насилие, совершаемое американскими военными.

Накануне коалиция нанесла авиаудар по автоколонне правительственных войск на юге Сирии, погибло шесть военнослужащих.

#сирия #коалиция #башар джаафари
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть