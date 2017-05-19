Дамаск назвал удар коалиции по сирийской армии «правительственным терроризмом»

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Женева, 19 мая. Глава делегации правительства Сирии на переговорах в Женеве Башар Джаафари резко осудил действия американских военных в САР.

Башар Джаафари назвал политику Вашингтона, проводимую на территории Сирийской Арабской Республики, «правительственным терроризмом» и счел недопустимым насилие, совершаемое американскими военными.

Накануне коалиция нанесла авиаудар по автоколонне правительственных войск на юге Сирии, погибло шесть военнослужащих.