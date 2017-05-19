Минэкономразвития решило не ужесточать требования к магазинам в подъездах

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Москва, 19 мая. Минэкономразвития посчитало, что для того, чтобы предприниматель мог открыть магазин или офис на первом этаже жилого дома, ему необязательно заручаться согласием всех жильцов.

Теперь для того, чтобы открыть на первом этаже жилого дома магазин или офис, достаточно получить добро от 2/3 жильцов подъезда. Это упростит перевод жилого помещения в нежилое.

Согласно проекту Минстроя «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», для получения разрешения необходимо провести общее собрание собственников, в котором должны принять участие все жители подъезда, в котором расположено помещение, статус которого хотят изменить, а также более половины собственников многоквартирного дома.

Минэкономразвития считает, что достаточно присутствия 2/3 жителей подъезда, поскольку на практике добиться 100%-ной посещаемости почти невозможно: многие собственники помещений могут находиться за пределами России.

Член Адвокатской коллегии Москвы Михаил Черба отмечает, что помимо получения согласия собственников, предпринимателю, намеревающемуся открыть на первом этаже дома магазин, необходимо обеспечить отдельный выход, соблюсти СанПин и ограничения по перепланировке, оговорить возможность работы в позднее время и ночью и т.д.

Ужесточение законодательства в данной сфере может привести к тому, что бизнесу будет просто некуда идти, поделился адвокат с газетой «Известия»: сейчас развернута активная борьба с самостроем и нестационарными зданиями, что делает первые этажи зданий фактически единственной альтернативой.