В Норвегии может появиться Мордор

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Осло 19 мая. Норвежское издание iTromso объявило голосование на новое название для объединенной провинции, которая будет сформирована после слияния двух северных районов — Тромса и Финнмарка.

В опрос были включены два «шуточных» варианта — Мордор и Гокк. И если Мордор — это владения Саурона на юго-востоке Средиземья из знаменитой трилогии Дж. Р.Р. Толкина «Властелин колец», то Гокком в Норвегии принято называть очень далекое место, аналогичное русской фразе «у черта на куличиках».

Очень быстро о голосовании узнали за пределами Норвегии, после чего результаты опроса значительно сместились в сторону Мордора. Сейчас за это название проголосовали 65% человек. Гокк оказался на втором месте (28% голосов). Тройку закрывает Арктис, который собрал всего 4%.

Интернет-пользователи также предложили собственные варианты названий города в комментариях к голосованию. Так, один из юзеров придумал вариант Nordor — смесь Norway и Mordor.