«Билайн» опроверг сообщения СМИ о масштабном сбое сети

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Москва, 19 мая. В компании «Билайн» опровергли наличие проблем со связью и заверили, что сеть работает в штатном режиме. Ранее в ряде СМИ сообщалось, что пользователи «Билайна» столкнулись с такими же проблемами, как и абоненты «Мегафона».

Ранее компания «Мегафон» сообщила о массовых сложностях со связью на территории России. Сообщения о проблемах со связью начали поступать от абонентов в Москве, Нижнем Новгороде, Владимире, Самаре и других городах. После этого РИА Новости написали, что с аналогичными сбоями столкнулись абоненты «Билайна», со ссылкой на твит оператора. Эту новость затем подхватили и другие СМИ.