«Билайн» опроверг сообщения СМИ о масштабном сбое сети
Москва, 19 мая. В компании «Билайн» опровергли наличие проблем со связью и заверили, что сеть работает в штатном режиме. Ранее в ряде СМИ сообщалось, что пользователи «Билайна» столкнулись с такими же проблемами, как и абоненты «Мегафона».
Ранее компания «Мегафон» сообщила о массовых сложностях со связью на территории России. Сообщения о проблемах со связью начали поступать от абонентов в Москве, Нижнем Новгороде, Владимире, Самаре и других городах. После этого РИА Новости написали, что с аналогичными сбоями столкнулись абоненты «Билайна», со ссылкой на твит оператора. Эту новость затем подхватили и другие СМИ.
«Сеть у нас работает в абсолютно в штатном режиме, нет никаких аварий. Журналисты неверно трактовали наше сообщение в Twitter. Там говорилось, что у нас на одной базовой станции в одном регионе есть неполадки. Так просто неудачно совпало по времени, что наш твит вышел в одно время с информацией об аварии у «Мегафона». Соответственно, пошла неверная интерпретация, что у нас тоже авария. Просто СМИ должны работать с фактами, а не интерпретациями», — сообщил Федеральному агентству новостей директор по внешним коммуникациям «Билайна» Андрей Быкасов