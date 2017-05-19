Маликов отбил девушку у известного блогера на съемках клипа в Петербурге

В закладки

Скопировать

Санкт-Петербург, 19 мая. Певец Дмитрий Маликов и видеоблогер Юрий Хованский сняли в Петербурге клип на совместную песню «Спроси у своей мамы».

Клип уже набрал огромное число просмотров на YouTube. По сюжету Хованский просит Маликова о помощи — отвлечь маму девушки, которую пассия блогера везде таскает за собой. Однако во время двойного свидания становится понятно, что зеленоволосая девушка симпатизирует галантному, но немного старомодному Маликову больше, чем современному хамоватому Хованскому, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Видеоблогер предлагает Маликову произвести обмен спутницами, и все остаются довольны. Возможно, за исключением самого Хованского.

В марте этого года Маликов сходил на рэп-баттл Versus, чтобы лучше понять молодежь.