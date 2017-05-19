«Автотор» готов резко увеличить производство автомобилей в 2017 году

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Калининград, 19 мая. Основной владелец автосборочной компании «Автотор» Владимир Щербаков заявил, что холдинг намерен нарастить производство на 28–30% в текущем году.

По словам председателя совета директоров «Автотор холдинг» Валерия Горбунова, объем производства должен составить 124–128 тыс. автомобилей. Он уточнил, что наибольшая часть от этого количества придется на модели корейских брендов — Hyundai и Kia. Все остальные единицы транспорта будут произведены под лейблами BMW и FAW.

Напомним, накануне представители автомобильного концерна Kia заявили, что компания прекращает поставлять авто на российский рынок, потому как сборка машин в России стоит намного дешевле импорта.