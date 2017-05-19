Коммунальщики Киева отмыли памятник генералу Ватутину, атакованный ранее неонацистами

В закладки

Скопировать

Киев, 19 мая. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) запечатлел процесс отмывания от краски памятника генералу Николаю Федоровичу Ватутину коммунальными рабочими. Ранее киевские неонацисты атаковали памятник, облив его красной масляной краской сверху донизу.

Памятник расположен возле Верховной Рады, на улице Грушевского, перед входом в Мариинский парк. В столичной полиции инцидент не комментировали, расследование не проводили.

Испачкан памятник был накануне, в ночь на 18 мая. На своих сайтах неонацисты радуются «удачной акции», называя Ватутина палачом украинского народа. В действительности под командованием Ватутина 6 ноября 1943 года Киев был освобожден от фашистов. В феврале 1944 года Николай Ватутин был ранен бандеровцами и умер в госпитале.

Памятник Ватутину был установлен в Киеве 25 января 1948 года. В новейшее время на него регулярно нападают местные последователи фашистов, но ни разу не был задержан ни один из неонацистов.