Полиция Лондона арестует Ассанжа, если он высунет нос из посольства Эквадора
Лондон, 19 мая. Полиция британской столицы угрожает арестовать основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если тот покинет посольство Эквадора. Об этом говорится в официальном заявлении правоохранителей. Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что Вестминстерский магистратский суд выдал арест на Ассанжа, когда он отказался сдаться суду.
В пятницу стало известно, что прокуратура Швеции прекратила расследование по делу основателя WikiLeaks, которого обвинили в изнасиловании. Летом 2010 года в Стокгольме началось расследование в отношении Ассанжа — его обвинили в сексуальных притязаниях в отношении двух женщин. Подозреваемого задержали в Лондоне, однако уже через несколько дней выпустили под залог.
В данный момент Джулиан Ассанж находится в британском посольстве Эквадора, власти страны предоставили ему политическое убежище. Отметим, что Швециявласти намеревалась экстрадировать его в США в связи с деятельностью в WikiLeaks.