Полиция Лондона арестует Ассанжа, если он высунет нос из посольства Эквадора

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Лондон, 19 мая. Полиция британской столицы угрожает арестовать основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если тот покинет посольство Эквадора. Об этом говорится в официальном заявлении правоохранителей. Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что Вестминстерский магистратский суд выдал арест на Ассанжа, когда он отказался сдаться суду.

В пятницу стало известно, что прокуратура Швеции прекратила расследование по делу основателя WikiLeaks, которого обвинили в изнасиловании. Летом 2010 года в Стокгольме началось расследование в отношении Ассанжа — его обвинили в сексуальных притязаниях в отношении двух женщин. Подозреваемого задержали в Лондоне, однако уже через несколько дней выпустили под залог.

В данный момент Джулиан Ассанж находится в британском посольстве Эквадора, власти страны предоставили ему политическое убежище. Отметим, что Швециявласти намеревалась экстрадировать его в США в связи с деятельностью в WikiLeaks.