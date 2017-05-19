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Общество
Охота на ведьм: Милонов предложил сажать за решетку волшебников-шарлатанов

Охота на ведьм: Милонов предложил сажать за решетку волшебников-шарлатанов

13:35  19 Мая 2017
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Охота на ведьм: Милонов предложил сажать за решетку волшебников-шарлатанов

Москва, 19 мая. Новой статьей предложил дополнить Уголовный кодекс России депутат Госдумы Виталий Милонов. Он считает, что за незаконные занятия магией необходимо наказывать.

По мнению депутата, деятельность шарлатанов, выдающих себя за народных целителей или экстрасенсов, часто приводит к самым печальным последствиям. Нередки случаи летальных исходов, когда люди идут на поводу у таких «врачевателей».

Охота на ведьм: Милонов предложил сажать за решетку волшебников-шарлатанов

В интервью РИА Новости Милонов рассказал, что подготовил соответствующий законопроект. В нем прописано, что наказанием за незаконную магическую деятельность могут стать штрафы до 120 тысяч рублей, исправительные работы или же тюремное заключение на срок до 5 лет в зависимости от тяжести причиненного вреда.  

#милонов
Алексей Громов
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