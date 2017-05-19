«Газпром» начал контролировать безопасность своих объектов из космоса

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Москва, 19 мая. Контролировать безопасность объектов «Газпрома» будут беспилотники; кроме того, будут применяться космические технологии. Об этом сообщил заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов.

Маркелов сообщил, что компания внедрила для контроля за своими объектами системы «Смотр», работа которой обеспечивается силами космической группировки.

«Поэтому у нас сейчас космос плюс беспилотники создают систему обеспечения контроля за нашими объектами», — пояснил представитель компании.

К 2020 году предполагается увеличить космическую группировку еще на два спутника. Спутники позволят отслеживать нарушения охранных зон в районах трубопроводов.

Кроме того, к настоящему моменту космической связью обеспечены все северные месторождения и все морские суда «Газпрома».