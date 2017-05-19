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Происшествия
Пенсионер устроил кровавую расправу над продавщицами у детской поликлиники в Воронеже

Пенсионер устроил кровавую расправу над продавщицами у детской поликлиники в Воронеже

13:35  19 Мая 2017
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Пенсионер с ножом напал на уличных продавщиц в Воронеже

Воронеж, 19 мая. Пенсионер с ножом внезапно напал на уличных продавщиц на рынке Воронежа.

Инцидент произошел недалеко от городской детской поликлиники №8. Мужчина пенсионного возраста напал на женщин-продавщиц, которые торговали на улице. В руках нападавшего был нож.

Продавщицы получили ножевые ранения спины. Врачи детской поликлиники оказали им помощь. К счастью, раны пострадавших от ножа пенсионера женщин были не смертельные.

Пенсионер с ножом напал на уличных продавщиц в Воронеже

Ранее поступило сообщение, что полиция ищет в Петербурге готовящего преступление неонациста с Украины. Подозрительного мужчину заметили у метро «Черная речка».

Катерина Тимошенская
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