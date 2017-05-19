Подросток в Кузбассе уговорил друга забить родителей гвоздодером

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Кемерово, 19 мая. Двух юношей будут судить в Кемеровской области за жестокое убийство супругов. По версии следствия, один из злоумышленников уговорил приятеля убить родителей гвоздодером.

Предварительно установлено, что осенью прошлого года во время пьяного застолья 17-летний юноша рассказал другу о плохих отношениях с матерью и отчимом. Собутыльник предложил радикальный способ решения проблемы — убийство. Злоумышленники явились в дом потерпевших, и пока сын хозяев освещал комнату, его сообщник ударил спавших мужчину и женщину гвоздодером по голове.

Впоследствии молодые люди, скрывшиеся с места преступления на автомобиле убитого отчима, были задержаны. Сейчас они находятся под стражей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.