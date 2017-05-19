«Мегафон» экстренно устраняет массовые сложности во связью по всей России

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Москва, 19 мая. Компания «Мегафон» сообщила о массовых сложностях со связью на территории России. В компании уже принимают меры по устранению неполадок.

Сообщения о проблемах со связью начали поступать от абонентов в Москве, Нижнем Новгороде, Владимире, Самаре, Казани и ряде других городов. По словам пользователей, им либо вовсе не удается совершить звонок, либо они попадают на номера незнакомых людей, сообщает Телеканал 360.

Существование проблемы подтвердили в компании через официальный Twitter-аккаунт.

@olegkim245 На текущий момент наблюдаются массовые сложности со связью. Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства. — МегаФон (@megafonru) May 19, 2017

«На текущий момент наблюдаются массовые сложности со связью. Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Также перебои наблюдаются в работе оператора Yota, который работает на сетях «Мегафона». Впрочем, официального подтверждения от компании пока не поступало.

Напомним, на прошлой неделе «Мегафон» был атакован вирусом-вымогателем WannaCry.