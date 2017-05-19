Новости США: сбивший людей в Нью-Йорке водитель слышал «голоса», тесные отношения Трампа с Эр-Риядом

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США, 19 мая. Водитель, наехавший на прохожих на Таймс-сквер, «слышал голоса» и думал, что умрет, МИД Саудовской Аравии считает визит Дональда Трампа в королевство «укреплением стратегического партнерства», дело о якобы связях кампании Трампа с Россией переквалифицируют в уголовное. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Трамп и Саудовская Аравия

По мнению главы МИД Саудовской Аравии, визит президента Дональда Трампа в королевство укрепит «стратегическое партнерство» между государствами, одновременно усиливая их совместную борьбу против ИГ* («Исламское государство»*, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), сообщает Al Jazeera.

Визит президента США в Эр-Рияд начинается в субботу. Саудовская Аравия станет первой остановкой в зарубежной поездке Трампа.

Расследование связей кампании Трампа с Россией

Сенатор Линдси Грэм заявил, что расследование возможного сговора между кампанией Дональда Трампа и российскими должностными лицами, очевидно, теперь попадает под категорию уголовного дела, и публичный доступ к информации будет сильно ограничен, сообщает New York Post.

Грэм сделал заявление сразу после брифинга заместителя генерального прокурора Рода Розенштайна в Конгрессе США, посвященного расследованию о вмешательстве России в президентские выборы. Грэм подчеркнул, что теперь, когда расследование перешло в разряд криминальных, конгрессу будут препятствовать в проведении их собственного расследования. Однако сенатор Марко Рубио с ним не согласен и считает, что эти два расследования могут вестись параллельно, и не мешать друг другу.

Конгрессмены меняют политику на телевидение

Член палаты представителей Конгресса США Джейсон Чейфетс, как ожидается, объявит о своей досрочной отставке, сообщает Politico.

Чейфетс является председателем главного органа по расследованиям в палате представителей — комитета по контролю и правительственным реформам. Ранее Чейфетс пригласил бывшего директора ФБР Джеймса Коми дать показания. Коллеги Чейфетса сообщили, что скоро его можно будет увидеть на Fox News.

Патент на запрещенные вещества

Всемирная организация интеллектуальной собственности, агентство, подконтрольное ООН оказывает помощь Северной Корее в оформлении патента на компонент нервно-паралитического газа, несмотря на то, что экспорт цианида натрия в Северную Корею был запрещен Советом безопасности США более 10 лет назад, сообщает Breitbart.

Санкции и Иран

Белый дом возобновил процесс смягчения санкций в отношении Ирана, несмотря на то, что в прошлом Трамп критиковал это соглашение эпохи Барака Обамы как «худшее соглашение в истории», сообщает BBC.

Также во время своей президентской кампании Трамп заявлял, что его «приоритетом номер один» будет «избавление от этого ужасающего соглашения».

Трагедия на Таймс-сквер

Водитель автомобиля, наехавшего на пешеходов в Нью-Йорке, на Таймс-сквер, рассказал полицейским, что «слышал голоса» и думал, что умрет, сообщает агентство Associated Press.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке легковой автомобиль врезался в толпу прохожих на тротуаре на Таймс-сквер. По предварительным данным, один человек погиб, еще 22 пострадали. Сообщается, что водитель был в состоянии интоксикации. Находившийся за рулем 26-летний ветеран ВМФ США, был арестован.

Свидетель происшествия сказал: «Он просто продолжал ехать по людям. Он не остановился. Он просто продолжал ехать дальше».

Происшествие произошло в середине дня на оживленной улице. После того как автомобиль остановился, водитель выбрался из машины и побежал, после чего его поймали пешеходы. Сообщается, что водителя уже дважды арестовывали за вождение в нетрезвом виде, в 2008 и 2015 годах.

Музыкальный мировой рекорд

Американский рэпер Трэвис Скотт побил мировой рекорд, исполнив свой трек Goosebumps на сцене 14 раз подряд, пишет Twitter. Ранее рекорд принадлежал совместно Канье Уэсту и Джей Зи.

GOOSEBUMPS 14 TIMES WORLD RECORD

OPEN THE GUINNESS

https://t.co/g7bpEBYI43 — TRAVIS SCOTT (@trvisXX) May 18, 2017

Ненадлежащие условия работы

Сотрудники завода Tesla работают так напряженно, что теряют создание, сообщает телеканал CNBC.

Компания собирается достичь своих чрезвычайно амбициозных целей, однако работники не выдерживают напряжения. С 2014 года с завода Tesla поступило более 100 звонков в скорую помощь, среди частых симптомов указывались тошнота, обмороки, припадки.

Дети-маугли

Отец оставил своих трех маленьких детей одних дома в ужасных условиях, сообщает канал 16 WNEP ABC.

Полицейские нашли двухгодовалого ребенка, запертого в домашней клетке, настолько маленькой, что малыш даже не мог там разогнуться и встать на ноги. Еще один мальчик был найден в ограждении, а их сестра — на полу, в детском автомобильном кресле.

* Организация запрещена на территории РФ.