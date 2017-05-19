Скончался чемпион СССР по футболу Владимир Дударенко

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Москва, 19 мая. На 72-м году жизни скончался Владимир Дударенко, бывший нападающий ЦСКА, который в 1970 году в составе московской команды стал чемпионом СССР. Соболезнования уже выразило руководство столичного клуба.

Дударенко пришел в ЦСКА в 1964, где оставался в течение последующих 7 лет. За это время он сыграл в 215 матчах и забил 31 мяч. Именно ему принадлежит один из забитых голов в «золотом матче» с «Динамо», который принес ему чемпионский титул.