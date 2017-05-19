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Новости Сирии
«Спецназ СССР» охотится на боевиков в провинции Хомс

«Спецназ СССР» охотится на боевиков в провинции Хомс

13:35  19 Мая 2017
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«Спецназ СССР» охотится на боевиков в провинции Хомс

Хомс, 19 мая. Бойцы батальона «Туран» устроили засаду на исламистов на востоке провинции Хомс.

Батальон «Туран», также известный под названием «Спецназ из СССР», составляют выходцы из бывших республик Советского Союза. Сирийские источники отмечают, что бойцы отлично экипированы, многие из них знают арабский язык и отлично налаживают контакт с местным населением.

Бойцы «Турана» организовали ночную засаду на боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и применили противотанковый комплекс «Корнет». Точное количество уничтоженных джихадистов сейчас уточняется.

Алексей Громов
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