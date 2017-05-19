Каждый десятый россиянин ни разу не был в музее

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Москва, 19 мая. Каждый десятый житель России ни разу не был в музее, показал социологический опрос специалистов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ провел исследование в преддверии всероссийской акции «Ночь музеев». Как оказалось, 11% жителей страны не были ни разу в музее. Кроме того, более половины россиян (52%) боле двух лет не посещали выставки или какие-либо экспозиции.

Однако посетителей музеев в России все же немало — 89%. За последние два-три месяца выставки посетили 10% россиян, передает газета «Известия».

Ранее стало известно, что музей-заповедник «Царское село» примет участие в «Ночи музеев», которая в этом году пройдет 20 мая. Гостям мероприятия расскажут о растениях царской резиденции.