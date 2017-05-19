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Весь мир
Ассанжа обрадовало решение прокуратуры Швеции по делу об изнасиловании

Ассанжа обрадовало решение прокуратуры Швеции по делу об изнасиловании

13:04  19 Мая 2017
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Ассанжа обрадовало решение прокуратуры Швеции по делу об изнасиловании

Стокгольм, 19 мая. Следствие по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании, было прекращено по решению прокуратуры Швеции. Как говорится в сообщении для журналистов, подробности прокурор Марианн Ню намерена раскрыть на пресс-конференции, запланированной на 13.00 по московскому времени.

Сам же Ассанж выложил в своем Twitter фотоснимок довольного себя после решения прокуратуры. На фото основатель Wikileaks улыбается и выглядит счастливым.

Напомним, ранее Ассанж заявил что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов Америки является одной из самых некомпетентных спецслужб в мире.

#ассанж #wikileaks
Тимур Румянцев
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