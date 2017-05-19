Фотографа-педофила задержали в Астрахани за изнасилование воспитанника детдома в Петербурге

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Санкт-Петербург, 19 мая. В Петербург доставили фотографа из Астрахани, который подозревается в растлении воспитанника детдома 12 лет назад.

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Северной столице, предварительно установлено, что обвиняемый в квартире на Ленинском проспекте неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении одного из воспитанников детдома. 16 мая его задержали в Астрахани, а потом доставили в Петербург, где заключили под стражу.

Как сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», это еще один фигурант громкого уголовного дела, в рамках расследования которого арестовали пятерых человек. Все они подозреваются в систематическом сексуальном насилии над четырьмя воспитанникам детдома в Кировском районе города.

Добавим, тем временем на Урале расследуется жестокое изнасилование девятилетней девочки, которую госпитализировали без сознания в больницу Златоуста. Как передает URA.RU, следователи подозревают в совершении преступления 12-летнего мальчика.