Удар США по колонне проправительственных сил: гегемония, некомплектность или отвлекающий маневр

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В пятницу, 19 мая, международная коалиция во главе с США подтвердила факт нанесения удара по колонне проправительственных сил в САР. В Пентагоне объяснили данные действия «самозащитой» и тем, что в районе города Ат-Танф находятся войска «проверенных партнеров», участвующих в борьбе с ИГИЛ*. Тем не менее, оправдания удара коалиции по позиции сирийской армии категорически неприемлемы, считают в Министерстве обороны Сирии.

Как подчеркивает заместитель главы МИД России Геннадий Гатилов, за день до удара коалиции во главе с США по сирийским военным был также нанесён удар по мирным гражданам. По словам представителя МИД РФ, такие действия являются недопустимыми, они не способствуют урегулированию.

«Буквально за день до этого был нанесён удар, в результате которого погибло большое количество гражданского населения в Сирии, что тоже является неприемлемым и, конечно, не способствует созданию благоприятной политической обстановки», — заявил Гатилов.

Новый удар коалиции во главе с Вашингтоном по проправительственным силам в САР говорит о деструктивной позиции США. Это подрывает возможности для антитеррористического сотрудничества в регионе, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Новый удар США по правительственным силам в Сирии является продолжением деструктивной линии Вашингтона, начавшейся с провокации в Идлибе и атаки сирийской авиабазы в провинции Хомс», - цитирует ТАСС Слуцкого.

Как сообщил Федеральному агентству новостей независимый политолог Александр Асафов, данный удар говорит об уровне компетенции американского командования, которое отдало приказ к атаке по объектам, по которым у США нет информации.

«Такая ситуация вполне возможна, она связана с тем, что США упорно не контактируют с правительственными силами, даже через Россию или как-либо еще», - сообщил Асафов.

Эти действия объяснимы отсутствием четкой информации и какой-либо координации США с правительственными силами в Сирии, хотя о координации США постоянно говорят на всех переговорах с Россией, подчеркивает Асафов.

«Но вот результат: мы видим, что колонна атакована. Я не думаю, что тут дело в попытке защитить «умеренную оппозицию», просто это реакция на сообщение о появлении колонны со стороны военного начальства среднего уровня. Вполне допускаю, что это может быть и попыткой отвлечь внутриамериканскую повестку от очередной атаки на Трампа», - отметил Асафов.

В своих попытках установить контроль над территорией Сирии США стараются действовать единолично, поэтому и происходят такие удары.

«Это касается общего вектора внешней политики. США привыкли определять направление движения и правила этого движения самостоятельно. Поэтому входить в договоренности с кем-либо, особенно с геополитическими противниками, с Россией, для них очень болезненно, некомфортно. И поэтому они могут быть только принуждены к сотрудничеству, но ни в коем случае не пойдут на него добровольно», - заключил политолог.

Если говорить о контроле США над сирийской территорией, то, как отмечает политолог Владимир Брутер, речь идет о тех районах, где идет наступление на ИГ*, например, в Ракке или на юге провинции Дейр-эз-Зор. При этом они жестко реагируют на любые проявления, несогласующиеся с планами американских военных.

«Вопрос здесь не в том, что Сирия делала что-то правильно, а Соединённые Штаты наоборот, а вопрос в том, какова была именно реакция. Реакция была исключительно жесткой и немотивированной. И если бы Сирия была предупреждена, что она не должна переходить какую-то зону, и если бы она ее перешла, это была бы другая ситуация. А так получается, что любые действия, которые Соединенным Штатам не нравятся, могут привести к такому вот ответу, что опять-таки подрывает идею мирного урегулирования», - сообщил политолог.

Данный удар свидетельствует о том, что США и в дальнейшем будут забрасывать своих бойцов в Сирию, объявлять эти районы зоной своей ответственности и препятствовать возможности САА по уничтожению боевиков на данной территории. США могут даже объявлять там бесполетные зоны.

Наступление боевиков «Свободной сирийской армии» при поддержке американцев на востоке провинции Хомс является первым актом операции по захвату силами США провинции Дейр-эз-Зор. Это может привести к тяжелым последствиям для Сирии. Асад будет терять территории и энергоресурсы, а этом может и привести к потере власти легитимным президентом

* Организация запрещена на территории РФ.