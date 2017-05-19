Financial Times назвала экономическую причину удара коалиции по военным в Сирии

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 19 мая. Причиной второго удара американской коалиции по Сирии могла стать жажда наживы, а вовсе не соображения самообороны. К такому выводу пришел один из обозревателей газеты Financial Times.

Издание подчеркивает, что атака произошла недалеко от места, где ведется подготовка американского спецназа для штурма города Аль-Букамал, который является опорным для ИГИЛ* (запрещено в России). Также район этого населенного пункта примечателен тем, что богат природными ресурсами, в первую очередь, нефтью, которая является предметом интереса для многих государств.

Однако в Пентагоне удар по сирийским правительственным силам объяснили тем, что «командующий на земле посчитал, что эти силы представляют угрозу силам коалиции».

Примечательно, что удар был нанесен на фоне переговоров между правительством Сирии и оппозицией. Эксперты уверены, что после выходки американских военных и без того непростой переговорный процесс усложнится еще больше.

* Организация запрещена на территории РФ.