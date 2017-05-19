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Политика
Приют для маргиналов: Захарова отреагировала на антироссийские акции в Литве

Приют для маргиналов: Захарова отреагировала на антироссийские акции в Литве

13:25  19 Мая 2017
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Приют для маргиналов: Захарова отреагировала на антироссийские акции в Литве

Москва, 19 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Литвы проводят открыто враждебный курс в отношении России.

Говоря об антироссийских акциях в Литве, Захарова подчеркнула, что ничего другого от руководства страны не ожидала.

«Обратили внимание, что «приют» в Вильнюсе находят лишь политические маргиналы, среди которых находящиеся под следствием за уголовные преступления лица, объявленные в розыск», — отметила официальный представитель дипведомства.

Дипломат также добавила, что глава МИД Литвы «лично взялся патронировать этот фарс», что на взгляд Москвы совершенно напрасно.

Приют для маргиналов: Захарова отреагировала на антироссийские акции в Литве

Напомним, накануне Захарова сообщила, что решение Киева наложить запрет на российские соцсети связано с желанием блокировать альтернативные источники информации.

#санкции #россия #захарова #литва
Тимур Румянцев
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