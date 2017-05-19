Приют для маргиналов: Захарова отреагировала на антироссийские акции в Литве

В закладки

Скопировать

Москва, 19 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Литвы проводят открыто враждебный курс в отношении России.

Говоря об антироссийских акциях в Литве, Захарова подчеркнула, что ничего другого от руководства страны не ожидала.

«Обратили внимание, что «приют» в Вильнюсе находят лишь политические маргиналы, среди которых находящиеся под следствием за уголовные преступления лица, объявленные в розыск», — отметила официальный представитель дипведомства.

Дипломат также добавила, что глава МИД Литвы «лично взялся патронировать этот фарс», что на взгляд Москвы совершенно напрасно.

Напомним, накануне Захарова сообщила, что решение Киева наложить запрет на российские соцсети связано с желанием блокировать альтернативные источники информации.