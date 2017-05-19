Патрульный катер «Раптор» — быстр, вооружен и очень опасен

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Проект 03160, шифр «Раптор», — это быстроходный патрульный катер прибрежной зоны.

«Мангуст» — хорошо, но нужно лучше

Довольно странно было бы наклепать весь флот из одних авианосцев (хотя, порой, и очень хочется) или атомных подводных лодок. Попробуйте, например, на авианосце или атомарине патрулировать портовую акваторию. Или осуществлять задержание в лабиринте шхер малоразмерной скоростной цели, вроде широко распространенной жестко-надувной лодки «Zodiac». Результат подобного перформанса, думаем, был бы вполне предсказуемым.

В 80-е советский флот для патрулирования акватории, обороны пунктов базирования ВМФ, осуществления поисково-спасательных работ, а также обнаружения, перехвата и задержания малых надводных целей активно использовал сторожевые катера проекта 1400, шифр «Гриф». Спроектированные в 1967 году ЦКБ «Алмаз» для использования морскими частями погранвойск КГБ СССР 36-тонные «Грифы» вполне отвечали своему предназначению. Построенные в количестве более 300, некоторые из этих катеров до сих пор несут службу. Однако, к началу 90-х «Грифы», порядком изношенные и способные развивать лишь 29 узлов, явно устарели.

Долгое время отечественному ВМФ в силу недостаточного финансирования приходилось обходиться тем, что есть. Ситуация стала меняться лишь в начале XXI века. Для начала Санкт-Петербургское Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» разработало патрульный катер проекта 12150 «Мангуст».

Всем он был хорош, особенно скоростью. 28-тонный «Мангуст» без проблем разгонялся до 53 узлов! Но аппетит, как известно, приходит во время еды. Получив «Мангуст», ВМФ захотел уже не просто патрульный катер, а такой патрульный катер, который способен высаживать на необорудованное побережье диверсионно-разведывательную группу. Что подразумевало наличие у катера хоть какого-то бронирования, небольшой осадки и носовой аппарели для высадки десанта.

В общем, флоту захотелось получить катер для спецназа. Чтобы он и свою базу мог охранять, и скоростную мелочь в прилегающей акватории гонять, и в твиндек или на палубу большого десантного корабля влезать, и на вражеский берег незаметно выбираться, а если прижмет — огрызаясь из крупнокалиберного пулемета, быстро убегать.

Шведский след

«Мангуст», больше напоминавший Формулу-1 в мире катеров, под столь специфическую «хотелку» явно не подходил. Какое-то время российские кораблестроительные КБ потратили на неуверенные творческие метания… Но потом решили не изобретать велосипед, а взять уже готовую иностранную конструкцию, чтобы на ее базе и создать катер для ВМФ России.

В практике отечественного военного кораблестроения это не было чем-то из ряда вон выходящим. Тем более, что очень подходящий по своим ТТХ катер еще в 1991 году разработала шведская компания Dockstavarvet, и с тех пор постоянно пиарила свой Stridsbåt 90, он же — Combat Boat 90 (CB90) на всех доступных международных военно-морских выставочных площадках.

Тот факт, что катера этого проекта к концу 2010 года состояли на вооружении уже не только шведского флота, но и американского, британского, греческого, мексиканского, малайзийского и норвежского, окончательно убедил российских моряков, что CB90 — это то, что надо.

В итоге, взяв концепцию шведского катера за основу, КБ ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» по заданию ВМФ России к 2013 году разработало конструкцию российского патрульного катера проекта 03160. Новый патрульный катер получил соответствующий его назначению «хищный» шифр «Раптор».

Впрочем, часто вместо безликой классификации «патрульный» применительно к «Раптору» используется другой, более подходящий эпитет — «десантно-штурмовой».

Зубастый малыш

Корпус «Раптора» с целью облегчения конструкции выполнен из алюминиевого сплава, за счет чего его вес составляет всего 8 тонн. При этом прочностные характеристики корпуса весьма высоки: «Раптор» способен действовать в открытом море при волнении до 5 баллов.

В носовой части корпуса имеется откидывающаяся аппарель для высадки/приема десанта. Позади первого отсека, часто именуемого экипажем «форпик», находится возвышенный над палубой ходовой пост. В нем располагаются рабочие места командира катера и рулевого-сигнальщика, отвечающего также за вооружение катера.

Основное вооружение катера располагается за ходовым постом и представляет собой разработанный ОАО «НПО «Карат» дистанционно управляемый боевой модуль «Управа-Корд». Последний включает в себя гиростабилизируемый оптико-электронный модуль и крупнокалиберный танковый 14,5-мм пулемет КПВТ.

«Управа-Корд» способен обнаруживать цели на фоне помех, автоматически просчитывать траекторию движения цели и корректировать огонь с учетом поправки на внешние факторы. Среди типовых функций системы управления огнем модуля имеется и т.н. «предупредительный огонь». Это когда выбравший данную функцию оператор захватывает цель, а электроника сама рассчитывает угол поворота пулемета, при котором очередь не заденет цель, но аккуратно ляжет поперек ее курса.

Дальность обнаружения боевым модулем целей составляет 3 км, прицельная дальность стрельбы — 2 км. При этом дальность полета 14,5-мм пули с высокой убойной силой составляет 8 км. На дистанции в 500 метров боеприпасы КПВТ способны насквозь прошить 32-мм броню. При попадании в типовую обшивку самолета пули 12,5-мм пулемета создают пробоины диаметром до 400 мм.

В случае необходимости, вместо КПВТ боевой модуль может быть укомплектован автоматическим гранатометом.

Живучий и бронированный

«Раптор» способен принять на борт взвод морской пехоты, спецназа или боевых пловцов со всем положенным ему по штату вооружением. Позади ходового поста и под боевым модулем «Управа-Корд» находится большой десантный отсек. В нем побортно расположены 20 амортизирующих кресел со страховочными ремнями. Кресла имеют механизм индивидуальной настройки под массу своего «пользователя».

За десантным отсеком находится кормовой отсек катера, представляющий собой машинное отделение с двумя мощными турбодизелями, механизмом сцепления и водометами. Последние придают «Раптору» феноменальную маневренность, позволяя разворачиваться буквально на «пятке». Во время выхода в море за работой двигательной установки катера следит третий член экипажа — моторист.

Отсеки катера разделяются водонепроницаемыми переборками. В случае поступления забортной воды в один отсек это дает возможность избежать затопления остальных. Над машинным отделением катера имеется платформа, огражденная бронированным фальшбортом. Здесь, в случае необходимости, на вертлюжных установках побортно может устанавливаться пара 7,62-мм пулеметов «Печенег».

Кстати, о броне. Композитные панели, способные выдержать попадание 7,62-мм пуль, прикрывают не только пулеметную платформу катера, но и ходовой пост с десантным отсеком. Стекло в иллюминаторах катера также пулестойкое — толщиной в 39 мм.

Плюсы и минусы

«Раптор» оборудован самыми современными средствами связи, обнаружения и навигации. Турбодизели позволяют катеру развивать скорость до 48 узлов. В то же время на малом ходу их работа за пределами машинного отделения практически не слышна, что дает «Раптору» возможность подкрадываться к цели почти бесшумно.

Для подъема катера на палубу корабля-носителя или на берег предусмотрены специальные рымы.

Личный состав катеров типа «Раптор» до начала службы в обязательном порядке проходит комплексную и многоуровневую подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге, а также непосредственно на предприятии-строителе.

Однако, при всех многочисленных плюсах «Раптора», есть у катера и минусы. Формирование алюминиевых корпусных конструкций оказалась делом достаточно трудоемким, что вынуждает выполнять его исключительно вручную. Также среди узлов и агрегатов катера присутствует заметное количество иностранных комплектующих. В условиях санкционной политики Запада это весьма актуализирует для производителя вопрос импортозамещения.

От Москвы-реки до Тартуса

Головной «Раптор» был спущен на воду 15 августа 2013 года. На данный момент ОАО «ЛСЗ «Пелла» сдало Флоту уже 11 патрульных катеров проекта 03160, которые несут службу на Балтийском и Черных морях.

Любопытный нюанс. Черноморские «Рапторы» успели поучаствовать не только в охране мероприятий Олимпиады-2014 в Сочи, но и в патрулировании акватории сирийского порта Тартус, где находится 720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.

Еще один «Раптор» — П-344 — можно увидеть у причального комплекса-дебаркадера Национального центра управления обороной Российской Федерации на Фрунзенской набережной Москвы-реки. По всей видимости, данный «Раптор» используется как персональный разъездной катер Министра обороны России.

Стоит отметить, что победное шествие концепции шведского Stridsbåt 90 по постсоветскому пространству на «Рапторах» не закончилось. С явной оглядкой на шведский катер, концерн «Калашников» разработал прямого конкурента проекту 03160 — десантный катер проекта 02510 типа «БК-16». Украинцы тоже не пожелали оставаться в стороне от модных флотских веяний и объявили о начале проектирования на базе проекта CB 90 собственного десантно-штурмового катера под шифром «Кентавр».

Поскольку задача легкой транспортировки «Кентавра» на палубах и в твиндеках других кораблей перед украинскими разработчиками не ставилась, они сразу увеличили размеры своего катера настолько, чтобы он мог принять на борт не 20, а 32 десантника. И 5 членов экипажа. И 2 пулеметно-гранатометных модуля. И 2 блока с авиационными НУРСами. И морские мины. И, до кучи, решетчатые экраны для защиты от РПГ.

Водоизмещение «Кентавра» сразу «прыгнуло» до 54,5 тонн. В общем, украинское видение концепции небольшого скоростного малозаметного катера для патрулирования и спецопераций, с точки зрения военно-морских аналитиков, стало выглядеть довольно комично. Чего не скажешь о «Рапторах».