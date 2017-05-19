Ученые из США обвинили СССР в создании радиационных поясов Земли

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Вашингтон, 19 мая. Американские ученые заявили о том, что им в руки попали ранее засекреченные данные об атмосферных испытаниях ядерного оружия в СССР.

Они утверждают, что произведенные с 1958 по 1962 годы взрывы на высоте до 400 километров стали причиной формирования новых радиационных поясов планеты. Эти выводы опубликованы в специализированных изданиях.

При этом, говорят ученые, не остались в стороне и США. Штаты и Советский Союз в годы холодной войны провели не по одному ядерному испытанию, стремясь к лидерству на Земле и в космосе. Именно в конце 50-х годов космическая гонка вступила в наиболее активную фазу.