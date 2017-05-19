Renault отзывает в России более десяти тысяч кроссоверов Kaptur

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Москва, 19 мая. Росстандарт объявил о согласовании программы добровольного отзыва более десяти тысяч автомобилей марки Renault Kaptur, реализованных с июня 2016 года по май 2017 года.

Как отмечается в сообщении, контакт между защитным подкрылком правой задней колесной арки и гибким тормозным шлангом, который может возникать при определенных сочетаниях нагрузки и режимов движения автомобиля — причина отзыва.

В случае обнаружения следов контакта с подкрылком на указанных автомобилях будет заменен задний правый тормозной шланг. Все работы будут выполнены бесплатно.

Напомним, ранее сообщалось, что Renault совместно с компаниями Qualcomm и Chargemaster тестирует систему зарядки электромобилей, которая позволяет пополнять заряд аккумуляторов при движении со скоростью до 60 км/ч.