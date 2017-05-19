На религиозной войне пленных не берут: Дмитрий Лекух о гонениях Киева на РПЦ

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Что больше всего поражает в этих удивительных людях, так это их сверхъестественная дремучесть. Нет, даже не «упоротость» — ее тут совершенно явно недостаточно, — а именно глухая, сельская дремучесть.

Такая дремучесть была свойственна полуобразованным деревенским дьячкам, «начитанным лакеям», типа приснопамятного Смердякова, гоголевско-чеховскому типажу провинциальных чиновников низших классов, в среде которых только и могла возникнуть «сама себя высекшая унтер-офицерская вдова».

Именно слово «дремучесть» вернее всего описывает состояние мозгов тех в Киеве, кто нынче взялся крушить на Украине русское православие.

Код самосознания

Собственно, и разговор-то идет даже не об ублюдочной «идеологии современного украинства», а о вещах куда более банальных. О качестве современных киевско-жмеринских, вы меня уж простите, «элит».

Нет, в принципе, — понятно, что «все зависит от задач». Просто, вот, интересно, что же это за «задачи» такие и кто те люди, что их ставят, реально полагая, что они могут бороться с влиянием русской государственности на Украине путем ущемления Русской православной церкви?!

Тут ведь что важно понимать: население нынешней Украины исторически куда более религиозно, причем религиозно именно в «православной кодировке», по сравнению даже с населением Великороссии. Это же элементарно, «ватсоны».

Для малоросса именно православие было, есть и остается главным «кодом» народного самосознания. Именно за него люди — и реальные исторические «казаки», и «посполитые» крестьяне — шли на дыбу, на костер и «палю». Из-за него они бежали от «ляхских латинов» и переходили под отнюдь не самую добрую власть московских царей.

Православие — это, помимо религии, еще и суть народного самосознания, его основа, в значительно большей степени, чем у северных «имперских» соплеменников. И объявлять ему войну, как сейчас делает Киев, — это самый верный способ политического самоуничтожения, какой только можно придумать на территории современной Украины.

Вера отцов

Повторимся: да, при шаткости режима любая война, даже вялотекущая гражданская, есть вернейший способ укрепления власти. Кроме одного-единственного случая — когда война не переходит определенную «красную линию» и не становится межконфессиональной.

Потому как религиозные войны бывают, конечно, разными, но есть у них одна объединяющая черта. Пленных на них не берут.

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Да, идеология «бандеровского схрона», при определенных обстоятельствах и пропагандистских усилиях, безусловно, может показаться привлекательной или хотя бы терпимой для части населения. Но только до той поры, пока не задевает «хату, стоящую с краю», — в которой, конечно, мало чего хорошего. Но всегда есть иконы в красном углу.

Потому что — вера отцов. Так получилось.

И крайне наивно предполагать, что население твоей страны твоими стараниями уже настолько «деклассировано», что веру отцов может заменить факельным шествием ублюдков, которые сами радостно именуют себя нацистами, или еще каким гей-парадом.

Если учесть при этом еще и стремительное обнищание населения… А также деградацию государственных институтов… А еще — идеологию «исторического поражения», повсеместно внедряемую и оттого, хоть и агрессивную, но исторически неуверенную в себе (против фактов не попрешь: «украинство» всегда били, оттого и суицидальная эстетика)... То сразу поймешь: нет ничего более глупого, чем еще и православие на себя натравливать.

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В общем, вариантов у «небратьев» только два: либо эти ребята действительно самоубийцы, либо им крайне нужен «пожар на складе». Чтобы под шумок дать по тапкам с наворованными ценностями в какую-нибудь «цивилизованную страну».

Вот только они в любом случае — дремучие сельские неудачники. Просто потому, что «так дела не делаются», и за счет религиозных войн такие вопросы не решаются, потому как не решаются никогда.

Не верите — спросите у евреев, для которых война с нацистами тоже приняла характер религиозной войны. И которые находят и казнят всеми — как законными, так и не очень — способами тех, кого считают преступниками, через все годы и через все границы, которые только могут существовать.