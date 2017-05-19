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Россия
Первые «ударные» подразделения появились в ВДВ России

Первые «ударные» подразделения появились в ВДВ России

12:46  19 Мая 2017
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Первые «ударные» подразделения появились в ВДВ России

Москва, 19 мая. «Ударные» подразделения появились в российских Воздушно-десантных войсках. Об этом сообщил командующий ВДВ Андрей Сердюков  на сборе руководящего состава ВДВ.

«Ударные» тактические группы являются эталонными, отметил Сердюков. Они отличаются не только своей укомплектованностью и обеспеченностью современными средствами вооружения, но и высоким уровнем обученности личного состава. 

Сердюков сообщил, что в Псковском соединении «ударными» являются одна полковая тактическая и одна батальонная тактическая группа. Также в ВДВ имеется несколько «ударных» батальонных и ротных тактических групп, а также разведывательных подразделений. 

#вдв #сердюков
Владимир Багров
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