Первые «ударные» подразделения появились в ВДВ России

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Москва, 19 мая. «Ударные» подразделения появились в российских Воздушно-десантных войсках. Об этом сообщил командующий ВДВ Андрей Сердюков на сборе руководящего состава ВДВ.

«Ударные» тактические группы являются эталонными, отметил Сердюков. Они отличаются не только своей укомплектованностью и обеспеченностью современными средствами вооружения, но и высоким уровнем обученности личного состава.

Сердюков сообщил, что в Псковском соединении «ударными» являются одна полковая тактическая и одна батальонная тактическая группа. Также в ВДВ имеется несколько «ударных» батальонных и ротных тактических групп, а также разведывательных подразделений.