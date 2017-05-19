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Сирия, 19 мая. Террористы ИГ** продолжают атаковать позиции правительственных войск в районе горного массива Аш-Шумария на востоке Хомса. Иракская армия освободила от террористов ИГ квартал Аль-Уарша. Терорист-смертник ИГ совершил самоподрыв, убив нескольких бойцов ССА** в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): обстреляла позиции боевиков в районе населенных пунктов Хараста и Аль-Мухаммадия в Восточной Гуте на северо-востоке Дамаска; провела артобстрел опорных пунктов боевиков вблизи города Хрейтан, а также в районе населенных пунктов Хаян и Хан Аль-Асль к северо-западу от Алеппо; открыла огонь по опорным пунктам боевиков в районе населенных пунктов Тулул Аль-Хомр, Айдун и Длак в южной части провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): атаковало позиции правительственных войск в районе горного массива Аш-Шумария на востоке провинции Хомс; открыло огонь по району Харабеш, находящемуся близ осажденной авиабазы Дейр эз-Зора; направило террориста-смертника в штаб-квартиру ССА в Даръа; обстреляло город Саламия; провело обстрел из артиллерийских орудий позиций SDF**** недалеко от города Аш-Шаддади в Хасаке; потеряло квартал Аль-Уарша в Мосуле.

Сирийская свободная армия (ССА): обстреляла позиции террористов ИГ на холме Аштара и в районе Жлин в западной части провинции Даръа.

Провинция Дамаск

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает о том, что артиллерия САА обстреляла позиции боевиков в районе населенных пунктов Хараста и Аль-Мухаммадия в Восточной Гуте на северо-востоке Дамаска. Никакой информации о результатах атаки пока не поступало. Район находится на территории одной из зон безопасности, утвержденных в Астане при посредничестве представителей РФ. Однако в Восточной Гуте происходят регулярные стычки между боевиками враждующих формирований «Джейш Аль-Ислам»***** и «Тахрир Аш-Шам», в результате чего гибнет гражданское население. Силы Сирийской арабской армии (САА) были вынуждены вмешаться и остановить кровопролитие. Ранее столкновения между правительственными войсками и вооруженной оппозицией также фиксировались в районе населенных пунктов Бейт Наима и Аль-Марж.

Провинция Алеппо

Согласно данным оппозиционного портала SOHR, сирийская армия провела артобстрел опорных пунктов боевиков вблизи города Хрейтан, а также в районе населенных пунктов Хаян и Хан Аль-Асль к северо-западу от Алеппо.

В ходе боев в пригороде Алеппо был убит Сухейл Муршед Хайзаран, полковник САА. Об этом сообщает оппозиционный источник.

За последние дни подразделения ИГИЛ провели серию атак по позициям правительственных войск в районе стратегической магистрали Алеппо — Ханассер — Саламия — Хама, связывающей Алеппо с центральным регионом Сирии. Террористы ИГ начали военные действия в этом районе, надеясь отвлечь армию САР от наступления на Маскану, последний оплот «Исламского государства»* в этом регионе. Дальнейшие нападения на шоссе могут вынудить САА передислоцировать часть спецотряда «Тигры» для разрешения проблем в этом районе, сообщает ливанское информагентство Al Masdar News.

Провинция Хомс

Губернатор Хомса объявил о последнем этапе эвакуации боевиков из района Аль-Ваер на северо-западе Хомса. Планируется, что сегодня и завтра из района будут вывезены 2500 человек, из них 600 боевиков, сообщил источник на Facebook (Houmat.aldiarr).Радикалы эвакуируются в провинцию Идлиб. После того, как исламисты покинут освобожденный Аль-Ваер, начнется восстановление района, а также воссоздание дорог.

Тем временем террористы ИГ продолжают атаковать позиции правительственных войск в районе горного массива Аш-Шумария на востоке провинции Хомс. В последние недели в районе постоянно отмечались столкновения между бойцами САА и боевиками ИГИЛ. Однако армия Башара Асада продолжает планомерно продвигаться в направлении стратегического шоссе Алеппо — Ханассер — Саламия — Хама.

Провинция Дэйр эз-Зор

Информационный портал SOHR сообщает, что террористы ИГ открыли огонь по району Харабеш, находящемуся близ осажденной авиабазы Дейр эз-Зора. Один из снарядов попал в место, где праздновалась свадьба. Всего в результате атаки пострадали 35 человек, пока подтверждена гибель 14 мирных жителей.

Террористы ИГИЛ, предвидя свое скорое поражение в Мосуле и Ракке, начинают постепенно стягивать силы в Дейр эз-Зор в попытке разгромить гарнизон Сирийской арабской армии в осажденном городе. Правительственные войска регулярно предпринимают попытки наступления на укрепрайоны боевиков, однако в провинции все еще сконцентрированы крупные силы «Исламского государства».

Провинция Даръа

По данным портала Al Masdar News, мощный взрыв произошел в здании города Нава к северо-западу от административного центра провинции. Согласно источникам AMN, террорист-смертник ИГ вошел в штаб-квартиру Кассема Абу Аль-Дзена, лидера военного совета «свободной армии», контролирующей город. Проникнув в командный пункт, боевик совершил самоподрыв, убив также нескольких бойцов ССА и причинив большой материальный ущерб. Теракты в этом городе отмечались и ранее, в феврале 2017. Главный форпост ИГИЛ в провинции находится всего в 9 км к юго-западу от Нава. Напомним, там базируется группировка «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольная ИГИЛ.

В свою очередь, боевики Сирийской свободной армии (ССА) обстреляли позиции террористов ИГ на холме Аштара и в районе Жлин в западной части провинции Даръа. Сведения о нанесенном уроне пока не оглашались.

Тем временем к северу от Даръа в городе Инхелл был ликвидирован один из командиров группировки южного фронта ССА. Информации о том, был ли это результат действий САА или террористов ИГИЛ пока нет.

Провинция Хама

Артиллерия сирийской армии обстреляла позиции боевиков в районе населенных пунктов Тулул Аль-Хомр, Айдун и Длак в южной части провинции Хама. Напомним, к югу от столицы региона находится анклав вооруженной оппозиции. Взаимные перестрелки в данном районе происходят постоянно, несмотря на то, что здесь располагается одна из зон деэскалации.

В результате обстрела террористами ИГ города Саламия ранения получил один человек. Данные были предоставлены информационным порталом SOHR. Вчера радикалы ИГ также совершали вооруженные нападения в районе населенных пунктов, находящихся вблизи Саламии. Самые жестокие атаки произошли вблизи деревни Акариб. Там в результате обстрела боевиков ИГИЛ по жилым домам, погибли более пятидесяти мирных жителей. Атакам также подверглись населенные пункты Сабура и Аль-Мабуджа.

Провинция Хасака

Террористы ИГ обстреляли позиции SDF в районе населенного пункта Кашкаш Аль-Джабур недалеко от города Аш-Шаддади, информации о потерях не поступало. Почти вся территория провинции занята силами Сирийской демократической армии (SDF) и курдских отрядов YPG, «Исламское государство» контролирует лишь небольшую часть региона на юге Хасаки.

Ирак

Информационный портал Iraqi Day сообщает о новых успехах правительственной армии Ирака в освобождении западного Мосула. Вооруженным силам Ирака удалось освободить от террористов ИГ квартал Аль-Уарша.

Однако без потерь также не обошлось. В бою на западе города Мосул погиб полковник Мухаммад Мухейль Сулейман Аль-Джабури, командующий третьей группой 16-й дивизии иракской армии, сообщает Iraqi Day. Напомним, восточная часть Мосула была освобождена в январе после трех месяцев боев. Еще одно крупномасштабное наступление было начато в феврале, для того чтобы освободить западную часть города.

Согласно ежемесячному подсчету Миссия Организации Объединённых Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ), бои вокруг Мосула только в апреле унесли жизни 317 иракцев.

* Организация запрещена на территории РФ.