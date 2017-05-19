Минэнерго Украины приказало конфисковывать уголь из ДНР и ЛНР

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Киев, 19 мая. Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной раде обратился в фискальную службу и таможню страны с требованием конфисковать уголь, который поступает с территории Донецкой и Луганской народных республик.

«Мы сделали уже кардинальный шаг министерства и направили в госфискальную службу и на энергетическую таможню обращение с просьбой при заходе угольной продукции на территорию Украины из зоны ОРДЛО (ДНР и ЛНР. — Прим. ФАН), чтобы эту продукцию конфисковали», — заявил Насалик.

11 мая стало известно, что Украина планирует обсудить с американскими специалистами возможность поставки угля с территории Соединенных Штатов Америки.