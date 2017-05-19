Мультфильм «Волки и овцы» покажут китайским зрителям

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Москва, 19 мая. Российский мультфильм «Волки и овцы» выйдет в китайский прокат этой осенью. Об этом сообщили в пресс-службе компании Wizart.

Ожидается, что фильм начнут транслировать в китайских кинотеатрах в октябре 2017 года, другие детали зарубежного проката пока не раскрываются. Известно, что дистрибьютором ленты выступит компания Flame Node Entertainment, которая уже выпускала в китайский прокат первые две части российского мультфильма «Снежная королева», передает газета «Известия».

Добавим, в российском прокате лидирует фильм Гая Ричи «Меч короля Артура», потеснивший вторую часть «Стражей Галактики». В отличие от критиков, россияне высоко оценили во многом экспериментальный проект британского режиссера.