Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Власти Москвы подобрали площадки для расселения жителей пятиэтажек

Власти Москвы подобрали площадки для расселения жителей пятиэтажек

12:32  19 Мая 2017
573

Власти Москвы подобрали площадки для расселения жителей пятиэтажек

Москва, 19 мая. Порядка 5 тысяч квартир практически готовы принять жильцов, переселенных из старых многоэтажек в Москве, еще около 300 земельных участков, где будут построены новые дома, находятся в разработке.

Об этом журналистам рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он пообещал, что переселенцы из хрущевок и ветхих домов больше не будут жить на первых этажах. 

«Не будет ни в одном доме, построенном по программе реновации, жилых квартир на первом этаже. Кто жил на первом этаже, они будут жить на втором этаже и выше», — цитирует чиновника РИАМО.

Власти Москвы подобрали площадки для расселения жителей пятиэтажек

Первые этажи во всех без исключения новых домах займут офисы и магазины, добавил Хуснуллин.

#хуснуллин
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть