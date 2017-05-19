Власти Москвы подобрали площадки для расселения жителей пятиэтажек

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Москва, 19 мая. Порядка 5 тысяч квартир практически готовы принять жильцов, переселенных из старых многоэтажек в Москве, еще около 300 земельных участков, где будут построены новые дома, находятся в разработке.

Об этом журналистам рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он пообещал, что переселенцы из хрущевок и ветхих домов больше не будут жить на первых этажах.

«Не будет ни в одном доме, построенном по программе реновации, жилых квартир на первом этаже. Кто жил на первом этаже, они будут жить на втором этаже и выше», — цитирует чиновника РИАМО.

Первые этажи во всех без исключения новых домах займут офисы и магазины, добавил Хуснуллин.