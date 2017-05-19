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Политика
Власти Крыма усиливают меры безопасности на границе с Украиной

Власти Крыма усиливают меры безопасности на границе с Украиной

12:22  19 Мая 2017
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Власти Крыма усиливают меры безопасности на границе с Украиной

Симферополь, 19 мая. Охрана границы между Крымом и Украиной на летний период будет усилена в связи с ростом числа украинцев, пытающихся попасть на полуостров по недействительным документам. Об этом сообщил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара. 

Ганжара отметил, что в тем пор как полуостров вошел в состав России, украинские диверсанты неоднократно предпринимали попытки осуществления терактов - например, прошлым летом была задержана одна диверсионная группа. 

«К сожалению, стоит сказать, что спустя год ситуация только накалилась», — отметил Ганжара в беседе с RT

Однако россиянам, которые приедут отдыхать в Крым, опасаться нечего, заверил Ганжара: высшее руководство России и региональные власти предпринимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. 

«За все три года ни одного случая, что наши граждане пострадали, не было», — подчеркнул депутат. 

#крым #ганжара
Владимир Багров
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