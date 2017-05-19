Власти Крыма усиливают меры безопасности на границе с Украиной

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Симферополь, 19 мая. Охрана границы между Крымом и Украиной на летний период будет усилена в связи с ростом числа украинцев, пытающихся попасть на полуостров по недействительным документам. Об этом сообщил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Ганжара отметил, что в тем пор как полуостров вошел в состав России, украинские диверсанты неоднократно предпринимали попытки осуществления терактов - например, прошлым летом была задержана одна диверсионная группа.

«К сожалению, стоит сказать, что спустя год ситуация только накалилась», — отметил Ганжара в беседе с RT.

Однако россиянам, которые приедут отдыхать в Крым, опасаться нечего, заверил Ганжара: высшее руководство России и региональные власти предпринимают все необходимые меры по обеспечению безопасности.