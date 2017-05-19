По заказу Порошенко: почему флагман ВМС Украины вышел из строя сразу после ремонта

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Военная прокуратура Южного региона Украины подала в суд на компанию-подрядчика из-за некачественного ремонта флагмана украинских военно-морских сил «Гетман Сагайдачный». Об этом сообщает официальный портал Генеральной прокуратуры Украины. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертами о состоянии украинского флота и причинах поломки украинского флагмана сразу после ремонта.

Сообщается, что украинский корабль вышел из строя практически сразу после проведенных ремонтных работ. Причиной неисправности послужила поломка дизельного двигателя корабля, которую компания-подрядчик так и не смогла устранить в течение срока, установленного в договоре.

В связи с поломкой украинская прокуратора требует взыскать с компании «штрафные санкции в интересах государства» на сумму в 668 тысяч гривен (более 25 тысяч долларов США). Стоит напомнить, что «Гетман Сагайдачный» был отправлен на ремонт на прошлой неделе. Более того, на проведение работ было выделено из государственного бюджета 14,5 миллионов гривен. Примечательно, что ремонтом судна рамках гособоронзаказа занимался киевский судостроительный завод, принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко.

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН пояснил: ремонт сложной техники требует соблюдения как финансовой, так и технологической дисциплины. Дисциплина подразумевает не только ответственность, но и техническую компетентность тех, кто ремонтирует.

«Необходимо скрупулезное и дотошное соответствие требованиям инструкций, чертежей, технических регламентов. Это я утверждаю как инженер, не один год проработавший в советской химической промышленности. Очевидно, что на Украине в нынешней ситуации эта методичность и системность в работе утрачены. Без технологической дисциплины говорить о качестве ремонтных работ бессмысленно. Следует отметить, что сама по себе технологическая дисциплина в сфере ВПК обеспечивается двойным контролем: помимо предприятия на всех этапах работ действует механизм контроля военпредов, людей, не относящихся к данному предприятию и независимых от его собственников и администрации, как правило, действующих военнослужащих. Так дело обстоит в России, иных странах. На Украине, как видим, подобного нет, а если есть, то контроль носит чисто формальный характер, за «барашка в бумажке» на все недоработки и нарушения технологической дисциплины закрываются глаза. Итог — налицо», — пояснил Владимир Соловейчик.

Что произойдет с украинским флотом? По мнению эксперта, ничего. Единственный корабль, более-менее отвечавший современным требованиям, оказался не в боевом строю, и не очень понятно, когда в этот строй вернется. Остальные боевые суда не в состоянии конкурировать с Черноморским флотом РФ в принципе. Так что ничего не будет — ни хорошего, ни плохого. С тем, чего по сути нет, ничего и не может произойти.

«Что нужно для возрождения украинского флота? Поменять власть в Киеве. Чтобы был порядок, чтобы не было тотального воровства. При нынешней власти все это неизбежно. А вообще говоря, сильный флот может быть у сильной, экономически развитой державы. Украина не подпадает под это определение. Поэтому никакого боеспособного и современного украинского флота не стоит ожидать по определению», — резюмировал Владимир Соловейчик.

Эксперт Института стран СНГ Артем Журко, беседуя с ФАН, отметил: «Гетман Сагайдачный» с периодичностью раз в десять лет становится на ремонт, где проводятся разнообразные модернизации. Единственный корабль Украины, который представляет из себя по-настоящему боевую единицу, поддерживается в надлежащем состоянии, давая Украине по большей части имиджевый повод говорить о наличии реального флота.

«Ремонт корабля, как известно, приносит хороший доход владельцам предприятий, на которых проходят работы. Опосредованным владельцем предприятия «Ленинская Кузня», где производится основная часть работ, является президент Порошенко. Однако ввиду специфики данное предприятие не способно выполнять полный спектр работ, поэтому ее часть распределяется по другим предприятиям. Военная прокуратура Украины не уточняет название предприятия, на которое будут распространяться штрафные санкции, но, скорее всего, речь идет о Судостроительном заводе имени 61 Коммунара, где «Гетман Сагайдачный» производил ремонтные работы и ранее. При этом и в прошлые разы не обходилось без скандалов. В прошлом году военная прокуратура уже открывала уголовное дело против этого предприятия, обвиняя его руководство в растрате и присвоении средств. Данные преступления были выявлены при ремонте других кораблей украинских ВМФ, в том числе и флагмана «Гетмана Сагайдачного». Судостроительный завод имени 61 Коммунара пока является государственной собственностью, и как знать, вполне возможно, за ширмой юридических наездов может скрываться обыкновенная попытка доведения предприятия до банкротства с последующей его продажей заинтересованным лицам», — заключил Артем Журко.