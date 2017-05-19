Новости Новороссии: Киев конфискует уголь из Донбасса, новые диверсанты попались в ЛНР

В закладки

Скопировать

Новороссия, 19 мая. Украина готова конфисковать уголь из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. ВСУ открыли огонь из артиллерии по территории шахты «Бутовская» в Макеевке. Министерство госбезопасности ЛНР задержало диверсионно-разведывательную группу. Последние новости Донецкой и Луганской народных республик — в материале Федерального агентства новостей.

Дайте Киеву угля

Новость с пометкой «Срочно». Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик сегодня заявил, что попросил фискальную службу и таможню о конфискации угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. По его словам, он завозится незаконно. Об этом в марте говорила и представитель президента в парламенте Ирина Луценко: мол, Петр Порошенко намерен вынести вопрос о конфискации угля на широкое обсуждение.

А все началось с того, что украинские радикалы заблокировали поставки угля из Донбасса. После этого на Украине ввели чрезвычайные меры в энергетике. Проблему отсутствия антрацита Киев пытался решать, как мог: снижал потребление тепловых электростанций, применял графики почасового отключения электроэнергии.

Интересно, что Украина по-прежнему тешит себя иллюзиями, что сможет заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. Не нужно быть большим знатоком географии, чтобы понимать: эти поставки по себестоимости выйдут Киеву во много раз дороже.

Шахта в Макеевке под ударом

Вооруженные силы Украины снова не сидели за минувшие сутки сложа руки. Они почти 40 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом заявили в министерстве обороны ДНР. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись 11 населенных пунктов республики. По ним работали артиллерия, минометы, БТР, гранатометы, стрелковое оружие.

Как результат — четыре населенных пункта на юге ДНР оказались обесточены. Пострадали и несколько жилых домов в Новоазовском районе, в частности три — в Коминтерново.

Более того, силы ВСУ открыли огонь из артиллерии по территории шахты «Бутовская» в Макеевке. Били прицельно: снаряды попали в крышу административно-бытового комбината шахты, разбили стекла здания вентиляционного ствола, взорвались на промышленной площадке.

На этом фоне действия украинских силовиков под Луганском выглядят невинно. Всего два раза они обстреляли позиции народной милиции ЛНР. Под обстрел угодили районы поселка городского типа Калиново и села Калиновка.

В ЛНР задержали диверсантов

Министерство госбезопасности ЛНР задержало диверсионно-разведывательную группу. Ее члены, как уверяют в Луганске, готовили новые теракты на объектах инфраструктуры в Донбассе.

В задачи группы входило, помимо всего прочего, похищение и ликвидация военнослужащих. Ее жертвами успели стать два офицера ЛНР. Кроме того, диверсанты пытались использовать свою агентурную сеть и создать проблемы на крупных предприятиях, где было введено временное внешнее управление.

Командовал группой диверсантов Василий Сапронов. Это известный персонаж, который ранее был завербован силами специального назначения ВСУ и успел совершить несколько серьезных преступлений.

ОБСЕ против ВСУ

Не секрет (об этом знает, без преувеличения, весь мир), что ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты в Донбассе. Этим они провоцируют ополченцев народных республик и подвергают риску жизни мирного населения.

В очередной раз эту проблему поднял на заседании постоянного совета ОБСЕ заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Балакин. Его можно понять: наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали применение украинской стороной ракетных систем залпового огня. Все последние атаки из стрелкового оружия инициированы с позиций ВСУ. Киев тормозит разведение сил и средств в Станице Луганской. За последнюю неделю украинские военные более 250 раз нарушили режим прекращения огня. И все это почему-то сходит им с рук.

Обмен пленными затянулся

Вот-вот закончится переговорный процесс между Украиной и ДНР об обмене военнопленными, который тянется еще с осени прошлого года. Сейчас стороны заняты верификацией списков тех, кого нужно обменять. Но, как пишут «Известия», существует проблема, которая активно мешает завершению переговоров — Киев отказывается предоставлять данные о 170 пленных. На Украине уверены: те просто не хотят возвращаться в ДНР.

Понятно, что таким образом Киев просто затягивает обмен и выторговывает для себя максимальное количество преимуществ. Например, передача пленных сейчас показала бы Киев в невыгодном свете. Наверняка людей в неволе пытали, а их физическое состояние оставляет желать лучшего. К тому же на них идет давление со стороны СБУ: силовики заставляют пленных писать отказ от обмена.

В ДНР уверены: Украине стоит принять закон, по которому нельзя повторно арестовать людей из Донбасса. Часто бывало, что Киев выпускал узников на свободу, но арестовывал их под любыми предлогами чуть позже и давал реальные сроки.