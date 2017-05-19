Гром сирийской пустыни: зачем ВВС коалиции нанесли удар по войскам Асада на юге Сирии  

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Удар ВВС международной коалиции по конвою сирийских войск на юге Сирии показывает ясно: сирийским войскам необходимо купировать угрозу проамериканских сил и ускорять продвижение на Дейр-эз-Зор. Как самолеты коалиции встали стеной за своих наемников из оппозиции - в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Ты не пройдешь!

В четверг, 18 мая, ВВС международной коалиции во главе с США нанесла удары по позициям правительственных сил Сирии. Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник в Пентагоне, авиация коалиции атаковала конвой правительственных сил Сирии в районе военной базы Ат-Танф возле сирийской границы с Иорданией и Ираком.

Как заявили в штабе коалиции, авиаудар стал ответом на действия правительственных сил Сирии, которые ведут бои с боевиками вооруженной оппозиции за контроль над трассой Дамаск-Багдад и оккупированной боевиками военной базой. Решение о нанесении авиаудара было принято американскими военными, которые якобы увидели «угрозу» со стороны сирийских правительственных сил.

Вскоре появились и более расширенные сведения об атаке сил коалиции. Как сообщает информагентство Al-Masdar News, самолеты международной коалиции вошли в воздушное пространство Сирии со стороны границы с Иорданией и нанесли удар по конвою, состоявшему из пяти танков T-62 и иной техники, в 37 км от Ат-Танфа.

Как стало известно журналистам, в составе конвоя находились подразделения Сирийской Арабской Армии (САА), Сил национальной обороны Сирии (NDF), представители ливанского движения «Хезболла», а также отряды шиитского добровольческого подразделения «Батальон Имама Али». По данным СМИ, в результате атаки уничтожено два танка сирийских правительственных сил, выведена из строя зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 «Шилка». Погибло шесть военных, еще трое были ранены.

Юг Сирии: в ожидании битвы

При детальном рассмотрении событий становится очевидным, что силы коалиции пытаются всеми силами не допустить правительственные войска в глубину пустыни на юге Сирии. Как заявили сегодня американские военные, коалиция призывает сирийскую армию не покидать своих позиций и не пытаться взять Ат-Танф – в противном случае это приведет к тяжелым последствиям. По сути, военные США тонко намекают сирийской армии: не влезай – убьет!

Что же защищают ВВС коалиции в этом районе? Как стало известно, в начале этой недели боевики сирийской оппозиции из группировки «Магавир Аль-Таура» («Коммандос революции») при поддержке вооруженных сил США и Великобритании перешли границу с Иорданией и начали наступление на террористов «Исламского государства»* (ИГ*) на юге провинции Дейр-эз-Зор – в районе города Абу-Кемаль. Ат-Танф для этих соединений – это, по сути, перевалочная база, на которой располагается все необходимое для ведения наступления.

Тем не менее, несмотря на атаку ВВС коалиции и спесь американских военных чинов, силы Сирийской Арабской Армии планируют продолжить продвижение к Ат-Танфу – но уже с другого фланга. Как сообщают источники в Twitter, на этот раз, во избежание авиаударов коалиции, прикрывать конвои с воздуха будут самолёты ВВС Сирии. Как сообщил на своей странице в Twitter сирийский журналист Ваиль аль-Хуссейни, командование ВКС России знало о наступлении сирийской армии на Ат-Танф, однако отказалось от этого плана. В данный момент российские силы содействуют сирийской армии на этом участке фронта только по вопросам предварительного оповещения.

Эксперт: Асаду пора поторопиться со взятием Дейр-эз-Зора

Как отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) военный эксперт, полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, удар коалиции по правительственным силам говорит о том, что сирийской армии необходимо в срочном порядке мобилизовать резервы и продвигаться к Дейр-эз-Зору. Это продвижение даст возможность закрепиться в провинции и опередить поддерживаемые США силы коалиции.

«Главная задача для Асада сейчас – перейти к новому формату действий и заняться решением стратегических вопросов освобождения Дейр-эз-Зора».

На сегодняшний день, запасов и людских резервов у армии президента Сирии Башара Асада явно недостаточно. В этой связи, полагает эксперт, Дамаску очень важно заняться мобилизацией и формированием новых боеспособных подразделений.

«Правительству Сирии нужно не только обращаться за помощью к государствам-гарантам зон безопасности – России, Турции и Ирану, не только координировать усилия. Дамаску сейчас необходимо заняться мобилизацией необходимых ресурсов для увеличения численности войск и поставить качество боевых действий во главу угла».

* Организация запрещена на территории РФ.