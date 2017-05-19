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Происшествия
МЧС ищет заблудившихся на Эльбрусе туристов из Курска

МЧС ищет заблудившихся на Эльбрусе туристов из Курска

12:32  19 Мая 2017
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МЧС ищет заблудившихся на Эльбрусе туристов из Курска

Москва, 19 мая. На Эльбрусе на высоте 4,2 тыс. метров заблудилась группа туристов из города Курск. Об этом информирует в пятницу МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

Как говорится в сообщении ведомства, сообщение о том, что в Эльбрусском районе на горе Эльбрус на высоте 4100 метров заблудилась группа туристов поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике в 09.50 19 мая.

Поисками туристов занимаются спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС, также задействована специализированная техника.

Напомним, 27 апреля два человека сорвались во время восхождения на Эльбрус. Мужчина погиб на месте, женщина получила травму головы и впоследствии скончалась.

#туристы #мчс #эльбрус
Тимур Румянцев
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