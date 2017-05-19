Илларионов: Правительство Украины само обрушило кредитный рейтинг страны до мусорного

В закладки

Скопировать

Киев, 19 мая. Президент Института экономического анализа Андрей Илларионов рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) в Киеве, как власти Украины сами отрезали себя от мировых кредитных рынков.

Поводом к разговору стали обнародованные данные международного рейтингового агентства S&P Global Ratings. Согласно им, в ближайшие четыре года Украина должна выплатить долги и проценты за их обслуживание на сумму свыше $20 млрд. Это больше, чем золотовалютные резервы страны. Как свидетельствует отчёт Национального банка, по состоянию на 1 мая 2017 года золотовалютный резерв страны составляет $17,17 млрд. Фактически сейчас платить по счетам Украине нечем.

Почему Украине больше не дают в долг под разумные проценты, читателям ФАН объяснил президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.

- Когда правительство Украины провело реструктуризацию долга, оно действовало верно? Это была ошибка или хороший ход?

- Реструктуризация – это эвфемизм. Правильное экономическое название того, что было сделано – дефолт. Сознательный дефолт, когда условий для него не было никаких. Просто в результате этого дефолта кредитный рейтинг Украины вместо инвестиционного был сброшен до бросового, мусорного. И таким образом власти Украины отрезали себя от мировых кредитных рынков. Просто взяли и сознательно выстрелили себе в ногу.

Напомним, вести переговоры о реструктуризации долга на сумму $19,3 млрд Украина начала в 2015 году под руководством бывшего министра финансов Натальи Яресько. В конце августа 2015 года ей удалось договориться с кредиторами о списании 20% основного долга, а также передвинуть сроки погашения займа на четыре года. Тогдашний премьер Арсений Яценюк назвал это победой.

Реструктуризация внешнего долга была условием МВФ в обмен на возобновление кредитования Украины в марте 2015 года. На тот момент финансы Киева находились в преддефолтном состоянии, и кредит МВФ был единственным спасением от признания полной неплатежеспособности. Тогда же правительство согласилось на повышение стоимости газа для населения до цены импорта, а также на повышение пенсионного возраста и фискальную реформу, которая сводилась к усилению налогового пресса.

В 2017-м году Украине придётся вернуть $3 млрд России. Эту сумму Россия через еврооблигации по британскому законодательству предоставила в декабре 2013 сроком на два года для выполнения Украиной своих обязательств перед бюджетниками. Но в декабре 2015 года премьер Арсений Яценюк отказался возвращать заём. Стороны не смогли договориться, а Украина допустила технический дефолт. В конце марта 2017 года Высокий суд Лондона постановил, что Украина обязана вернуть России $3 млрд и начисленные проценты.