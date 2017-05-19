Валявшийся на улице пьяный омич напал на фельдшера приехавшей по вызову скорой
Омск, 19 мая. Следователи Омска проверяют сообщение о нападении пьяного мужчины на фельдшера скорой помощи, сообщили источники Федерального агентства новостей.
Пьяный мужчина атаковал медработника, который пытался ему помочь. Следователи Омска проверяют сообщение о нападении на фельдшера скорой помощи.
Инцидент произошел накануне вечером. Трое прохожих остановили проезжавший автомобиль скорой помощи, чтобы медики помогли пьяному мужчине, лежащему у гаражей.
В тот момент, когда врач начал осматривать мужчину и попытался привести его в чувства, мужчина стал на врача ругаться и ударил его кулаком в грудь. Прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего дебошира. В отделе полиции мужчина отрицал нападение на фельдшера.
Одна из версий произошедшего — мужчина случайно ударил врача, махая руками.
Ранее поступило сообщение, что подросток насмерть разбился на детской площадке в Татарстане.