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Происшествия
Валявшийся на улице пьяный омич напал на фельдшера приехавшей по вызову скорой

Валявшийся на улице пьяный омич напал на фельдшера приехавшей по вызову скорой

12:11  19 Мая 2017
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Валявшийся на улице пьяный омич напал на фельдшера приехавшей по вызову скорой

Омск, 19 мая. Следователи Омска проверяют сообщение о нападении пьяного мужчины на фельдшера скорой помощи, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Пьяный мужчина атаковал медработника, который пытался ему помочь. Следователи Омска проверяют сообщение о нападении на фельдшера скорой помощи.

Инцидент произошел накануне вечером. Трое прохожих остановили проезжавший автомобиль скорой помощи, чтобы медики помогли пьяному мужчине, лежащему у гаражей.

В тот момент, когда врач начал осматривать мужчину и попытался привести его в чувства, мужчина стал на врача ругаться и ударил его кулаком в грудь. Прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего дебошира. В отделе полиции мужчина отрицал нападение на фельдшера.

Одна из версий произошедшего — мужчина случайно ударил врача, махая руками.

Ранее поступило сообщение, что подросток насмерть разбился на детской площадке в Татарстане.

Алексей Громов
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