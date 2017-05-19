Назван топ-5 самых быстрых автомобилей «АвтоВАЗа»

В закладки

Скопировать

Москва, 19 мая. Эксперты составили топ-5 самых быстрых автомобилей в линейке «АвтоВАЗа» на основе их показателей времени разгона с места до 100 км/ч. Рейтинг представлен исключительно серийными моделями Lada.

Пальму первенства принадлежит Lada Kalina NFR, которая набирает первую сотню за 8,9 секунды и разгоняется до 210 км/ч. Второе место досталось Lada Kalina Sport, разгоняющейся до 100 км/ч за 9,2 секунды. У этой модели самый мощный в линейке 136-сильный мотор. Замыкает тройку Lada Granta Sport с динамичным показателем 9,5 секунды. Кроме того, в рейтинг «Дейли-Мотор» вошли хэтчбек Lada XRay (10,4 секунды) и седан Lada Vesta (11,2 секунды).

Добавим, ранее эксперты составили список самых дешевых кроссоверов, оснащенных коробкой-«автоматом». Лидером рейтинга стал Renault Sandero Stepway, который обойдется в 699 тыс. 990 рублей.