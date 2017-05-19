Украинцы придумали способ нажиться на блокировке «ВКонтакте» и «Одноклассников»

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Киев, 19 мая. Сведущие в компьютерных вопросах жители Украины предлагают своим согражданам восстановить доступ к заблокированным российским соцсетям всего за 50 гривен.

Некоторые предприимчивые украинцы, занимающиеся ремонтом и обслуживанием компьютерной техники, внесли в список предоставляемых ими услуг «разблокирование» российских социальных сетей. Стоит это в среднем 50 гривен (порядка 108 рублей).

Новую услугу уже успели оценить некоторые жители страны.

«Спасибо за спасение! Думала, что моя работа накрылась медным тазом, но нет! Пять минут — и связь с ВК восстановлена», — пишет одна из украинских пользовательниц соцсетей.

Напомним, несколько дней назад президент Украины Петр Порошенко одобрил указ о запрете на территории Украины российских соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», а также сервисов «Яндекса».