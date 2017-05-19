Самолет с футболистами «Шапекоэнсе» не долетел до места назначения

В закладки

Скопировать

Порту-Алегри (Бразилия), 19 мая. Самолет, на борту которого находились игроки футбольной команды «Шапекоэнсе», не долетел до Шапеко и и совершил вынужденную посадку в бразильском городе Порту-Алегри. Об этом сообщают местные СМИ.

В итоге команда, возвращавшаяся из Аргентины после победы в матче с «Ланусом», до дома добиралась на автобусе. Дорога заняла 11 часов. Долететь до места назначения на самолете пилотам помешали проблемы с аэропортом в Шапеко.

Напомним, полгода назад в авиакатастрофе, произошедшей в Колумбии, погибли 19 членов клуба «Шапекоэнсе». Тогда команда направлялась на встречу с местным «Атлетико Насьональ», с которым должна была провести первый финальный матч Южноамериканского кубка.