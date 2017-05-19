Ракка: снайпер ИГ открыл огонь по мирным жителям

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Ракка, 19 мая. Снайпер «Исламского государства»* убил одного мирного жителя, еще пять человек получили ранения.

Курдское информационное агентство сообщает, что группа мирных жителей пыталась перейти на территорию, подконтрольную «Сирийским демократическим силам». Снайпер террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) открыл огонь по гражданским лицам.

Курдские ополченцы из состава «Сирийских демократических сил» вывезли пострадавших в укрытие и оказали им необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что ежедневно из Ракки пытаются выйти несколько сотен человек. В безопасное место уже доставлены десятки тысяч беженцев.

* Организация запрещена на территории РФ.