Володин ждет в Госдуме главу ФСБ для обсуждения работы иностранных СМИ в РФ

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Москва, 19 мая. Главе Федеральной службы безопасности Александру Бортникову будет направлено предложение выступить на закрытом заседании, касающемся деятельности иностранных СМИ. Об этом рассказал журналистам в пятницу спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«Проведем в закрытом режиме слушания вопроса», — заявил он, отметив, что слушания могут состояться в июне или июле.

Отметим, что в пятницу на заседании ГД представители ЛДПР предложили пригласить главу ФСБ в нижнюю палату российского парламента и обсудить в закрытом режиме деятельность СМИ.

Напомним, ранее спецслужбы США сообщали, что Россия пыталась повлиять на результаты выборов американского президента. Однако в Москве неоднократно заявляли, что данные обвинения являются абсолютно голословными.