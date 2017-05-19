Самый тихий и экологичный реактивный самолет в мире презентовали в Шереметьево. ФАН-ТВ

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В Международном аэропорту Шереметьево Национальная авиакомпания Латвии airBaltic представила уникальный самолет Bombardier CS300. Железный красавец из Риги приземлился в Шереметьево под брызги импровизированных фонтанов. Впервые коммерческий рейс прибыл на самом новом, технологически прогрессивном в мире самолете. На борту – 67 пассажиров и почетных гостей, а также шесть членов экипажа. Одними из первых в России с новым воздушным судном познакомились корреспонденты ФАН-ТВ.

– Первый полет в Шереметьево прошел гладко, красиво, заход с прямой, никаких проблем! – делится впечатлениямис ФАН-ТВ Андрис Таманс, второй пилот.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic начала коммерческие полеты на Bombardier CS300 еще в декабре 2016 года, первой в мире получила три таких самолета и заказала еще 20. Новейший авиалайнер – самый тихий и самый экологичный реактивный коммерческий самолет в мире. Кроме того, один из самых комфортных. Рассчитанный на 145 мест, пассажирам он предлагает путешествие нового поколения, теперь и на маршруте Рига – Москва.

В салоне Bombardier CS300 сделано всё для комфорта пассажиров: большие пространства, широкие кресла, вместительное отделение для ручного багажа. Большие окна обеспечивают проникновение естественного света. Искусственная иллюминация создает беспрецедентное изменение цветовых тонов и интенсивности.

Bombardier CS300 – единственный узкофюзеляжный самолет, созданный с нуля специально для рынка от 100 до 150 кресел. Это воздушное судно – настоящий прорыв в технологиях авиастроения. Дальность полета – 6 тысяч километров с полной пассажирской загрузкой. Внутри – железное сердце, двигатель нового поколения. Благодаря ему, расход топлива составляет всего 2 литра на 100 километров.

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– Эта машина может выполнять беспосадочный перелет из Лондона в Нью-Йорк в конфигурации полностью бизнес-класс, – рассказывает Кирилл Майоров, маркетинг-менеджер Bombardier по РФ и СНГ. – Это то, что многие наши конкуренты не могут сделать. У нас полностью композитное крыло на этой машине, фюзеляж сделан из современного сплава алюминий-литий. Мы применяем самые современные технологии на этом самолете, предоставляем лучший комфорт в этом классе.

Второй пилот Андрис Таманс пустил корреспондента ФАН-ТВ в кабину управления воздушным судном:

– Вы летаете около четырех лет, скажите, что принципиально нового вы видите в этом самолете?

– Вы знаете, Bombardier анонсирует, что этот самолет сделан пилотами для пилотов, и я могу на 100 % утверждать, что это именно так. Такое впечатление складывается, что собрались люди, которые летали на всех типах самолетов и выбрали из каждого типа самолетов самое-самое лучшее и поставили здесь!

– Расскажите о кабине пилота.

– Мы видим всю необходимую информацию как по пилотажному комплексу, так и по системам. Электрическая система, здесь гидравлика, двери, состояние системы кондиционирования – то есть, вся информация представлена в удобном виде и легко читаема.

Андрис Вайвадс, технический директор компании airBaltic, пообщался с репортером ФАН-ТВ и рассказал о системе DirectMode, которой оснащен новый самолет:

– Она позволяет полностью управлять пилотом самолета без каких-либо воздействий со стороны пилота.

– То есть, это автономное управление самолетом, без пилота?

– Да. Эта система работает все время, плюс она так построена, что в случае аварийной ситуации тоже как бы помогает пилоту управлять самолетом.

– То есть, она работает все время, некая страховка?

– Да, что касается именно этой системы, она относится именно к этому самолету.

Сегодня самолеты C-series уже обслуживают 117 европейских маршрутов. Авиакомпания airBaltic намерена расширяться и обеспечивать не только региональные, но и магистральные рейсы. В планах в этом году открыть перелеты Рига – Абу-Даби. Что касается российских направлений, им руководство компании придает большое значение.

– До сегодняшнего дня я не выступал на русском, но это событие побудило меня попробовать, потому что сотрудничество с аэропортом Шереметьево выпадает за рамки обычного. Не думаю, что сделал бы это для кого-то другого, кроме президента России, – сказал, выступая перед собравшимися на презентации, Мартин Седлацки, директор по операционной деятельности, член правления airBaltic.

В интервью ФАН-ТВ он перешел на более привычный ему английский:

– Я думаю, что российско-латвийские отношения очень крепкие, и в экономике, и в культуре. Когда я работал в Риге, у меня было много русских друзей. Я чувствую себя здесь как дома! Я думаю, наши связи настолько прочны, что такие события, как это, – абсолютно естественная вещь.

Астра Курме, Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Российской Федерации, тоже присутствовала на презентации Bombardier CS300:

– Есть много рейсов, которые ежедневно прилетают, полные российских туристов, российских друзей, бизнесменов. Наполняются обратно, конечно же, латвийскими бизнесменами, туристами. Поэтому такое событие, когда новые, свежие самолеты будут обслуживать именно российские рейсы... Мы очень рады, это уважение к нашим партнерам!

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