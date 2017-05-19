Дамаск сообщил о гибели военных при авиаударе коалиции в Сирии

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Хомс, 19 мая. Сирийские военнослужащие стали жертвами авиаудара международной коалиции во главе с Соединенными Штатами. Об этом сообщает Минобороны Сирийской республики

Как говорится в заявлении ведомства, армия САР реально воюет против боевиков «Исламского государства»* и «Джебхат ан-Нусры»*.

«Те, кто заявляет, что воюет против терроризма, должен направить свои удары на них, а не по единственной легитимной сирийской армии, которая воюет с терроризмом вместе со своими союзниками и друзьями», — отметили в Минобороны.

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов заявил, что за день до удара коалиции во главе с США по военным армии Сирии был также нанесен удар по мирным жителям.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ), как и «Джебхат ан-Нусра», признана террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.