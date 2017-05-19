Алеппо: отряды оппозиции в пяти провинциях могут присоединиться к режиму перемирия

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Алеппо, 19 мая. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии продолжает переговоры с вооруженной оппозицией.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщают, что переговоры о присоединении к режиму перемирия продолжаются с боевиками в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. За сутки было подписано восемь соглашений о присоединении сирийских поселений к режиму прекращения огня.

Таким образом, к процессу примирения присоединились уже 1505 населенных пунктов. Количество вооруженных формирований, согласившихся прекратить боевые действия, достигло 219.