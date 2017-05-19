Красная Honda апокалипсиса: зачем Ричард Рохас задавил людей на Таймс-сквер

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Днем 18 мая мужчина на красном автомобиле Honda въехал в толпу в Нью-Йорке, возле Таймс-сквер, на пересечении 45-й улицы и Бродвея. По словам очевидцев, автомобиль ехал против движения и по тротуару, по пути сбивая пешеходов, что показывало, что водитель действовал намеренно.

В результате инцидента погибла 18-летняя девушка из Мичигана, еще 22 человека пострадали, в том числе 13-летняя сестра погибшей. Когда машина остановилась, автомобилист выскочил из нее и попытался скрыться, но был задержан свидетелями.

Что известно о преступнике

За рулем злополучного автомобиля, ставшего орудием убийства, находился 26-летний бывший военнослужащий ВМС США Ричард Рохас. О личности преступника пока известно немного — сообщается, что в 2014 году его уволили из армии за сопротивление при аресте. Кроме того, в 2008 и 2015 годах Рохаса уже арестовывали за вождение автомобиля в нетрезвом виде. А неделю назад он находился под арестом за нападение с ножом на нотариуса, которого обвинил в «краже его личности».

Мотивы вчерашнего преступления Рохаса тоже остаются неясными. Сообщается, что в данном случае речь точно не идет о вождении в пьяном виде: по сообщениям источников, тесты Рохаса на алкоголь оказались отрицательными. Впрочем, более комплексные тесты на употребление различных наркотиков еще не готовы, поэтому говорить о вменяемости преступника пока рано.

Кроме того, неизвестно и текущее душевное состояние и общая трезвость рассудка Рохаса. Сразу после инцидента он сообщил полиции, что «слышал голоса» и думал, что вскорости умрет. Так что, скорее всего, как считают в американских спецслужбах, речь идет не о терроризме, а о психических проблемах отдельного человека.

Однако все эти отягчающие и смягчающие вину обстоятельства не могут изменить главного: результатов последней поездки машины Рохаса через плотную толпу пешеходов на Таймс-сквер. Убитая девушка Алиса Элсман, еще 22 пострадавших, четверо из которых до сих пор пребывают в критическом состоянии, — вот печальный итог вчерашнего события.

Безусловно, степень вменяемости и вины преступника теперь уже будут устанавливать следствие и психиатрическая экспертиза, которые должны учесть все подробности инцидента. Включая и то, что прежде чем на высокой скорости наехать на пешеходов, водитель сделал U-образный разворот на заполненной машинами 7-й авеню и сознательно проехал семь кварталов против движения по забитой односторонней дороге.

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Кроме того, выезд автомобиля в пешеходную зону Таймс-сквер был тоже непростым — большая часть ее периметра огорожена более чем двумястами стальными ограждениями, которые призваны защитить пешеходов от случайного наезда автомобиля на скорости до 50 км/час. Но, судя по анализу места катастрофы, Рохас проехал в узкую дыру в ограждениях, после чего и приступил к своей убийственной жатве среди прохожих.

Новая реальность городских преступлений

Согласно сообщениям мэрии Нью-Йорка, только за апрель 2017 года на Таймс-сквер побывало около 360 тысяч туристов. Это место в Нью-Йорке, наряду с Елисейскими полями в Париже, Вестминстерским мостом в Лондоне и районом Сибуя в Токио, является одним из самых посещаемых мест в мире.

К сожалению, оно же и пополнило печальный список мест новых городских преступлений, уже открытый терактами в Лондоне и Париже. Эти новые преступления и террористические акты совершаются с применением самых обыденных предметов — легковых автомобилей или холодного оружия. Противодействовать такого рода эксцессам спецслужбы просто не в силах.

В распоряжении полицейских нет никакого инструментария, который мог бы позволить выделить террориста, преступника или душевнобольного из праздно шатающейся толпы — и нейтрализовать его до момента совершения преступления. Речь идет о том, что полиция в этом случае может лишь произвести задержание или ликвидацию преступника, не позволив ему скрыться с места преступления.

С другой стороны, нынешний всплеск терроризма и преступности на Западе вполне объясним с социальной точки зрения. Нынешнее состояние бесконечной «войны с терроризмом», сопровождающееся при этом целым букетом социальных проблем — обнищанием населения, безработицей, разрушением традиционных семейных и религиозных ценностей, — порождает колоссальную массу людей, которые мало ценят собственную жизнь и совсем не ценят чужую.

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В такой ситуации рост числа убийств, самоубийств и террористических актов становится практически запрограммированным, и вопрос состоит лишь в том, насколько масштабным будет разрушение устоявшихся социальных связей в развитых обществах.

Причем здесь речь идет даже не о Ливии или Сирии, разгромленных по указке Вашингтона, — а о самих Соединенных Штатах, чье экономическое и социальное благополучие все дальше отходит от «золотых» стандартов середины ХХ века.

В 1970–80-х годах, на фоне возвращения из Вьетнама масс неустроенных американских военных, США уже испытывали такого рода проблемы, названные тогда «вьетнамским синдромом». В тот раз, пусть и неимоверными усилиями, за счет создания паразитической «рейганомики», которая стала высасывать в пользу Америки ресурсы со всего мира, эту проблему удалось погасить.

Но, судя по всему, нынешняя волна социальных и экономических проблем в США грозится оказаться гораздо сильнее.